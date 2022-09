Hát hit đã được Nathan Lee mua độc quyền, Thủy Tiên bị mắng trơ trẽn

Thủy Tiên cũng không quên thể hiện ca khúc đã đưa tên tuổi của cô đến với khán giả - Giấc Mơ Tuyết Trắng. Sẽ không có gì để nói nếu ca khúc không được Nathan Lee mua độc quyền từ năm ngoái.

Clip Thủy Tiên hát "Giấc Mơ Tuyết Trắng".

Theo đó, ngày 21/9, Nathan Lee đăng tải bài viết "sửa lưng" và chấm điểm chính tả của Thuỷ Tiên. Chỉ một đêm sau, vào ngày 22/9, nam ca sĩ lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi xác nhận hit đình đám Giấc Mơ Tuyết Trắng làm nên tên tuổi Thủy Tiên vào năm 2010 nay chính thức thuộc quyền sở hữu trong tay mình.