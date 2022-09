Harry và Meghan không được mời dự tiệc của vua Charles

Page Six đưa tin Hoàng tử Harry và Meghan Markle nhận được lời mời tham dự bữa tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo thế giới và hoàng gia nước ngoài do vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tổ chức tại Cung điện Buckingham vào tối 18/9. Tuy nhiên, người phát ngôn của Vua Charles III xác nhận với Pages Six rằng lời mời chỉ dành cho các thành viên đang làm việc trong gia đình Hoàng gia Anh, do đó Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ không tham dự bữa tiệc.