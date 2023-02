Harry Styles uống nước từ giày trong concert ở Australia

Ca sĩ As It Was chia sẻ: “Đây là một trong những truyền thống kinh tởm nhất mà tôi từng (được nghe)."

Your browser does not support the video tag.

Các video do người hâm mộ quay được cho thấy thành viên One Direction đổ đầy đồ uống có cồn vào giày, sau đó nốc cạn thứ chất lỏng đó trước sự cổ vũ của đám đông.

“Tôi cảm thấy mình như một con người khác. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Đây vốn là khoảnh khắc riêng tư nhưng lại được chia sẻ với rất nhiều người. Tôi sẽ phải nói chuyện với bác sĩ trị liệu tâm thần về vấn đề này thật lâu đây", Styles đùa khi xỏ lại đôi giày Adidas x Gucci trị giá 780 USD vào chân.