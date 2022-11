'Hari Won và Trấn Thành vẫn quấn quýt nhau'

Quản lý của vợ chồng Hari Won giải thích sự vắng mặt của Trấn Thành là bất khả kháng vì nam MC phải tham gia show diễn lớn đã được đặt lịch từ trước đó gần một tháng.

Trước truyền thông, quản lý cũng khẳng định không có chuyện cặp đôi đổ vỡ hay “đường ai nấy đi” như một số tin đồn lan truyền thời gian qua.



Hình ảnh Trấn Thành trong clip gửi lời chúc mừng đến Hari Won.

“Đây là lý do thật và không có uẩn khúc gì cả nên tôi hy vọng mọi người hãy tin. 2 vợ chồng này rất yêu thương quấn quýt nhau và tôi là người được chứng kiến nhiều nhất. Vậy nên khi thấy mọi người nghi ngờ, tôi cảm giác khó chịu. Xin khán giả hãy tin đôi vợ chồng này hiện rất vui vẻ, hạnh phúc”, chị Đỗ Hoàng Vũ - quản lý của vợ chồng Hari Won chia sẻ.