Hari Won tự thấy tiến bộ ở phần phát âm trong MV mới

Ngày 14/1, Hari Won chính thức trở lại làng nhạc Việt với MV Hoang Phí Xuân Thì. Trong MV, Hari Won hóa thân thành cô gái đáng thương dành tất cả tình yêu và thanh xuân cho bạn trai (Mạnh Lân đóng), nhưng người bạn trai này lại vì danh lợi mà bỏ cô.

MVHoang Phí Xuân Thì