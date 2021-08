Hari Won diện vest: Khi đẹp 'hết nấc', khi xấu không đỡ nổi

Hari Won cao xấp xỉ 1m7, nhưng trông cô chỉ như 1m5, tất cả là vì bộ đồ quê kiểng và dìm dáng này. Chiếc áo vest 4 khuy đứng dáng nhìn khá đẹp mắt nhưng lại được cô diện cùng chiếc quần ton sur ton... dài thượt. Đáng chú ý, thay vì đi giày cao gót, người đẹp lại xỏ chân sneaker khiến tổng thể thiếu thanh thoát. Một lần khác diện cả cây vest trơn không khá khẩm hơn của Hari Won. Màu sắc tươi sáng của set đồ là một điểm cộng, song bộ đồ lại nhăn nhúm tạo nên cảm giác kém chỉn chu. Bên cạnh đó, chiếc túi màu be được bà xã Trấn Thành mix cùng nhìn khá lệch tông so với màu sắc đồng điệu của outfit. Bộ vest màu pastel của Hari Won lẽ ra rất trẻ trung, trang nhã nhưng chiếc áo quây họa tiết bên trong đã "phá hỏng" tất cả. Sự xuất hiện của mẫu áo đã khiến bộ đồ trở nên "thắm" hơn, lại có chút gì đó hơi "dừ". Thay vì chọn mẫu áo họa tiết lòe loẹt như vậy, Hari Won nên mix bên trong áo sơ mi trắng hay áo phông trắng sẽ hợp lý hơn. Thêm một lần chọn áo trong "sai trái" khi diện vest của Hari. Bà xã Trấn Thành chọn được bộ vest đứng dáng, chỉnh tề, tuy nhiên chiếc áo ren đã "độn" cho cô nàng thêm hẳn vài tuổi. Việc chọn cho mình mẫu vest dài mang tông màu hồng phấn đúng là có mang đến cho Hari Won sự ngọt ngào, trẻ trung nhưng lại có gì đó rất "sến". Cộng thêm việc tô điểm phụ kiện hơi màu mè, tổng thể trang phục của Hari Won đem đến cảm giác kém tinh tế.



Ra phố với set đồ tưởng chừng cứng nhắc, nhưng nhờ vào những đường kẻ sọc trẻ trung cùng lối mix&match với sneaker trắng đã giúp Hari Won được khen ngợi năng động chẳng khác gì các cô em tuổi teen.

Một pha bà xã Trấn Thành khiến người nhìn "đứng hình" với màn lột xác quá đỗi khác lạ khi diện vest. So với hình ảnh tinh nghịch ngày thường, việc theo đuổi phong cách cá tính, chất ngầu thông qua cách chọn trang phục đậm chất thời thượng với 2 tông màu be và nâu mang đến cho Hari Won sự cuốn hút nhất định trong mắt công chúng.

Sexy hết nấc với áo vest theo mốt giấu quần, Hari Won tự tin khoe đôi chân thon dài một cách triệt để.

Với bộ vest trắng thanh lịch và đơn giản, nhưng việc thay đổi chiếc quần ống đứng thành quần ống loe lại mang đến nét thời thượng. Bên cạnh đó, kiểu dáng quần cũng giúp làm tôn lên đôi chân dài miên man của Hari Won.

Một trong những lần Hari Won chinh phục thành công các mẫu áo vest kinh điển. Ví dụ như khi diện mẫu vest màu cam đất này, Hari Won đã tiết chế hẳn cách mix đồ, chỉ đeo đôi khuyên tai to bản làm điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục vừa có được sự trẻ trung, vừa toát lên vẻ thanh lịch

PT