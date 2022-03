Hari Won cực căng khi Trấn Thành hát không khẩu trang dù mắc Covid

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, Vlog chăm sóc Trấn Thành trong thời điểm F0 được Hari Won đăng tải trên Youtube, nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Bên cạnh những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười của cặp vợ chồng đình đám Vbiz, khoảnh khắc Trấn Thành miệt mài ca hát không đeo khẩu trang dù đang mắc Covid-19 khiến Hari Won "giận dữ", làm ai nấy cũng đều quan tâm.