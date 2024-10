Hari Won 2 lần phẫu thuật ung thư cổ tử cung, chữa 'liệt bell trái', 8 năm cùng Trấn Thành nuôi 1 hy vọng

Bà xã Trấn Thành từng phải điều trị bệnh liệt bell trái, 2 lần phẫu thuật ung thư cổ tử cung. 8 năm Hari Won và Trấn Thành cùng nuôi một niềm hy vọng. 8 năm gắn bó, Hari Won và Trấn Thành dành cho nhau sự trân trọng, yêu thương như những ngày đầu. Họ chọn cuộc sống đơn giản nhưng đầy tiếng cười, thấy mình may mắn vì lấy được một người bạn đời tâm lý, biết yêu thương, chăm sóc đối phương. Cặp đôi thường thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Họ cũng không ngại thể hiện cử chỉ âu yếm mỗi khi góp mặt ở sự kiện hay nơi đông người. Trước thắc mắc về chuyện có con, cặp đôi bày tỏ mình vẫn còn trẻ và muốn dành thời gian cho nhau trước khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.

Hari Won và Trấn Thành tình tứ khi cùng tham dự sự kiện. Hari Won tâm sự, cô vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để dung hòa giữa sở thích của bản thân và trách nhiệm của một phụ nữ đã kết hôn. Trấn Thành đồng ý với quan điểm của Hari Won rằng một khi quyết định có em bé, đứa con sinh ra phải thật sự khỏe mạnh. Cả hai hy vọng, nếu trời thương sẽ cho mình có con ở một dịp thích hợp, lúc hai vợ chồng có thể sẵn sàng để lo cho con có một cuộc sống tốt đẹp. Bà xã Trấn Thành từng khiến dân mạng xôn xao khi thông báo mắc bệnh gây liệt cơ mặt trái. Cô được chẩn đoán bị "liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt). Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là do cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ.

Hari Won đã 2 lần phẫu thuật ung thư cổ tử cung, chữa "liệt bell trái". Nữ ca sĩ cho biết cô gặp khó khăn với biểu cảm cơ mặt, không thể cười tươi khi ghi hình. Do lịch trình dày đặc, không thể hủy đột ngột nên Hari Won vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần. Giọng ca đến từ Hàn Quốc hiện tích cực điều trị và thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Hari Won cũng từng dũng cảm chia sẻ việc cô không dễ có con. Cô cho biết chưa thể sinh em bé vì căn bệnh ung thư cổ tử cung có nguy cơ tái phát. Hari Won bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Sau 5 năm điều trị, nữ ca sĩ đi khám thì vẫn chưa thực sự ổn. Bà xã Trấn Thành cho hay, căn bệnh không có cách nào điều trị được, miễn là cô phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. "Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh" - Hari Won chia sẻ.

Bà xã Trấn Thành nhiều lần vượt qua bệnh tật. Trấn Thành và Hari Won bén duyên từ lần hợp tác trong dự án phim "Bệnh viện ma". Thời điểm công khai chuyện hẹn hò, cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Vượt qua sóng gió, Hari Won - Trấn Thành tổ chức đám cưới vào tháng 12/2016 trong sự chúc phúc của người thân, đồng nghiệp, bạn bè... Suốt 8 năm về chung nhà, cặp đôi không ngừng thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm, cả hai luôn dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào, tặng quà ý nghĩa...

Hari Won - Trấn Thành tổ chức đám cưới vào tháng 12/2016. Thi thoảng cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt nhưng cả Hari Won và Trấn Thành cùng lên tiếng khẳng định vợ chồng anh vẫn hạnh phúc, "không gây lộn dù chỉ một câu". Trước những tin đồn về hợp đồng hôn nhân, Trấn Thành cũng từng nhấn mạnh đó là thông tin vô căn cứ. Hari Won sinh năm 1985, là người Hàn Quốc gốc Việt, được khán giả biết đến sau tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013. Cô từng phát hành các ca khúc Hương đêm bay xa, Love You Hate You, Là cả bầu trời, Anh hiểu không… hút triệu view. Người đẹp còn đóng phim Chàng trai năm ấy, Ma Dai, 49 ngày, Bệnh viện ma, Cua lại vợ bầu... Theo Sức khỏe đời sống