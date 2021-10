Hành xử hung hăng của Trung Quốc gây căng thẳng Biển Đông

Các biển ở Châu Á năm nay đang trải qua một mùa thu nóng: nhiều nhóm nước phần lớn là đồng minh của Mỹ đang thực hiện các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực vốn được Trung Quốc coi như sân nhà. 02 tàu sân bay của Mỹ và 01 của Anh tập trận với 15 tàu chiến của các nước Nhật Bản, New Zealand, Canada và Hà Lan gần đảo Okinawa và tại khu vực biển Philipin trong các ngày 02 và 03/10/2021. Sau đó 3 tàu sân bay đã di chuyển đến Biển Đông để cùng hợp với các tàu chiến của các nước còn lại. Đến nay các tàu từ Anh, Úc và New Zealand đang huấn luyện cùng Singapore và Malaysia. Các tàu của Mỹ và Nhật cùng với một số tàu của Úc đang di chuyển đến Biển Đông, Vịnh Bengal trong khuôn khổ huấn luyện Malabar do Ấn Độ và Mỹ khởi xướng trước đây, giờ có sự tham gia của hải quân các nước Bộ Tứ.

Trong vài năm qua, đã có nhiều căng thẳng và đụng độ xảy ra trên Biển Đông giữa lực lượng này với các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Chuỗi hoạt động này là dấu hiệu báo trước về tương lai của khu vực. Cạnh tranh giữa Trung Quốc và các nước phương Tây ngày càng gia tăng, Đông và Đông Nam Á ngày càng trở thành địa bàn bận rộn với các hoạt động đối đầu quân sự của hai bên. Các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự nhằm khẳng định yêu sách lãnh thổ bành trướng chống lại các nước láng giềng và theo đuổi sự thống trị trong khu vực sẽ buộc các cường quốc bên ngoài can dự ngày càng tăng. Nhật Bản đang hoán cải tàu sân bay trực thăng Kaga thành tàu sân bay có khả năng đi vào Biển Đông mang theo các máy bay chiến đấu F-35 trong các năm tới. Tháng trước, Mỹ, Anh và Úc đã khiến Trung Quốc choáng váng bằng việc công bố liên minh AUKUS, một quan hệ đối tác an ninh cho phép hải quân Úc triển khai lực lượng trên toàn Ấn Độ - Thái Bình Dương bằng các tàu ngầm hạt nhân mua của Mỹ. Lê Thu Hương, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, một viện nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Úc hậu thuẫn, kỳ vọng nhiều hợp tác tương tự giữa các nhóm nước nhỏ sẽ nổi lên nhằm mục đích đẩy lùi Trung Quốc. “Cấu trúc khu vực được thiết kế quanh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhưng ASEAN đang trải qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, căng thẳng và xung đột tiềm tàng” “Đa phương ở quy mô nhỏ sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn do các quốc gia có cùng quan điểm và tập trung hơn.