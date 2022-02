Hành trình xuyên Tết “cất vó” đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5/2, khi các đối tượng đang tiến hành giao dịch số ma túy trên thì các mũi trinh sát của Ban chuyên án do Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Na Ngoi – Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượngGià Xái Phia (SN 1975, trú tại bản Huồi Xai, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Khám xét tại chỗ, lực lượng bắt giữ thu 3kg ketamine, 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 con dao mẹo, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Tang vật trong chuyên án

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra mở rộng chuyên án.