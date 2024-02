'Hành trình vì hòa bình' của những người lính mũ nồi xanh

Chương trình thiết lập 6 điểm cầu tại Hà Nội (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội), Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện Quân y 175), Phái bộ UNISFA tại khu vực Abyei, Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan, Phái bộ MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi và tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì chương trình. Tham dự có lãnh đạo, đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại thực địa và khách mời quốc tế; thân nhân một số cán bộ, nhân viên của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nội dung chương trình tập trung nhấn mạnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cấp; nắm tình hình sức khỏe, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình; công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc của các lực lượng Quân đội, Công an đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ, qua đó động viên, nâng cao trách nhiệm, lòng tự hào, ý chí quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động nổi bật như giao lưu với điểm cầu tại Abyei (Đội Công binh số 2) và Tổ công tác Trung Phi, thăm hỏi và chia sẻ các câu chuyện về hoạt động chuẩn bị đón Tết xa nhà; giao lưu với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và sĩ quan Công an gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan; giao lưu với điểm cầu New York cùng sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc đang về phép tại Việt Nam; giao lưu với người thân của những người lính mũ nồi xanh; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thăm hỏi, giao lưu cùng các điểm cầu.