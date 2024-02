Hành trình truyền cảm hứng của nhóm nhạc toàn cầu BTS

Năm 2013, BTS ra mắt với đĩa đơn 2 Cool 4 Skool và đĩa đơn chính No More Dream. Mặc dù doanh số bán hàng ban đầu còn khiêm tốn nhưng việc phát hành đã giải quyết được sự lo lắng của giới trẻ và kỳ vọng của xã hội, đánh dấu sự rời bỏ các chủ đề K-pop truyền thống.

Hành trình của BTS bắt đầu vào năm 2010 khi CEO của Big Hit Entertainment (nay là HYBE), Bang Si Hyuk nhắm đến việc thành lập một nhóm nhạc hip-hop. Đối mặt với những thách thức về doanh số bán album vật lý ngày càng giảm và doanh thu kỹ thuật số còn non trẻ, Bang Si Hyuk đã chọn một nhóm nhạc thần tượng để tận dụng các buổi biểu diễn hòa nhạc trực tiếp và hỗ trợ tận tình cho người hâm mộ.

Được công nhận là Nghệ sĩ mới của năm, BTS đã đặt nền móng cho sự nghiệp mang tính cách mạng, thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu bằng tính chân thực và những câu chuyện phù hợp với xã hội.

Sức hấp dẫn lớn dần

Năm 2014, BTS củng cố sự hiện diện của mình trong làng âm nhạc với việc phát hành Skool Luv Affair và chuyến lưu diễn hòa nhạc đầu tiên của họ, đánh dấu một bước đột phá đáng kể.

Skool Luv Affair đứng đầu Bảng xếp hạng album Gaon và xuất hiện lần đầu trên Bảng xếp hạng album thế giới của Billboard, cho thấy mức độ nổi tiếng ngày càng tăng của nhóm. Những đĩa đơn như Boy in Luv và Just One Day tiếp tục đẩy mạnh thành công của nhóm.

Việc phát hành Dark & ​​Wild và chuyến lưu diễn đầu tiên của họ - 2014 BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet đã tiếp thêm động lực cho BTS. Tiếp đó, việc mở rộng sang thị trường Nhật Bản với Wake Up và các chuyến lưu diễn tiếp theo đã nhấn mạnh sức hấp dẫn quốc tế ngày càng tăng của nhóm. Bằng cách thu hút khán giả khắp Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Mỹ Latinh, BTS đã chứng tỏ sức ảnh hưởng toàn cầu của mình.



BTS từng vinh dự được có cuộc gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden

Bước đột phá

Bước đột phá toàn cầu của BTS đến với bản phát hành năm 2017 mang tên Love Yourself: Her với đĩa đơn ăn khách DNA. Ca khúc cũng đánh dấu lần đầu tiên nhóm lọt vào Billboard Hot 100, đạt vị trí thứ 85, một thành tích lịch sử đối với một nhóm nhạc nam K-pop.