Hành trình truy tìm hung thủ giết người, giấu xác xuống giếng

Kết quả khám nghiệm cho thấy, đầu của nạn nhân bị đánh bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. Thân trên nạn nhân mặc áo, thân dưới không mặc quần, vùng kín bị xâm hại tình dục.

Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Công an tỉnh Gia Lai đã cử 2 tổ công tác gồm 10 người xuống hiện trường, phối hợp với công an địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Theo Công an tỉnh Gia Lai, khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện trên người nạn nhân đeo dây chuyền vàng và trong túi quần có 7 triệu đồng nên loại trừ khả năng hung thủ giết người vì mục đích cướp tài sản.