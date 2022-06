Hành trình truy tìm cây duối cổ hơn 100 năm tuổi bị đào trộm

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn và Công an xã An Hòa Thịnh đã vào cuộc điều tra, đồng thời trưng cầu hội đồng định giá tài sản thuộc UBND huyện Hương Sơn. Hội đồng định giá xác định cây duối nói trên đã có hơn 100 năm tuổi, trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Theo một cán bộ công an ở địa phương, từ thông tin người dân cung cấp cũng như trích xuất hệ thống camera trên các tuyến đường và biện pháp nghiệp vụ, sau gần một ngày đã xác định được lịch trình di chuyển của cây duối. Cây duối đã được các đối tượng thuê vận chuyển ra tận tỉnh Hòa Bình, cách hiện trường hơn 300km.

5 đối tượng đào trộm cây duối bị khởi tố (Ảnh: Công an Hương Sơn).

"Khi chúng tôi đuổi kịp ra đến tỉnh Hòa Bình, xác định được cây duối này bị đào trộm ở xã An Hòa Thịnh nên đã di lý cả xe và cây về. Đồng thời, chúng tôi truy tìm đối tượng đào trộm. Sau một thời gian vận động, tuyên truyền các đối tượng đã ra đầu thú", vị cán bộ công an này cho biết.