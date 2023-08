Hành trình truy đuổi kẻ đi ô tô bắt cóc bé trai ở Hà Nội

Sáng 15/8, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, các đội nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, trực tiếp do lãnh đạo Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm bắt cóc bé trai ở khu dân cư thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên) vào tối 14/8.

Danh tính của nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đi ô tô để "săn mồi"