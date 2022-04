Hành trình truy bắt những “bóng ma”, thu giữ 72 bánh heroin

Sáng 28/4, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao thưởng cho 20 tập thể, 11 cá nhân của Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị phối hợp đã trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án bắt 8 đối tượng, thu giữ 72 bánh heroin và hơn nửa triệu viên MTTH.

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Điện Biên nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Mở rộng những đường dây ma túy lớn

Lật lại hồ sơ, vào đầu tháng 4/2022, Ban chuyên án do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì xác lập, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, Cục Hải quan, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Công an các xã Nậm Ban, Chung Chải thuộc huyện Nậm Nhùn và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cùng Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá, bắt giữ thành công 4 đối tượng, thu 92 bánh (552.000 viên MTTH), 4 xe máy, 6 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Bốn đối tượng bị bắt giữ là Vàng A Phừ (SN 1997) trú tại bản Huổi Quang, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ; Chang A Minh (SN 1989), Lý A Dê (SN 1990) đều trú tại bản Chuyên Gia 1; Trang A Minh (SN 1999) trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam rồi mang sang nước thứ 3 tiêu thụ.