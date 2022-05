Hành trình truy bắt kẻ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Chiều 12/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, căn cứ thông tin hướng rút chạy, đặc điểm nhận dạng ban đầu, lực lượng công an tìm được nơi ở và bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng. Vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 11/5 tại phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên đường Lạch Tray (phường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Ngay khi nhận thông tin, Giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Lê Chân khẩn trương đến hiện trường thu thập tài liệu, xác định và truy bắt kẻ gây án.