Hành trình tìm tội ác sau lời khai gian dối của nữ sinh đầu độc cha

Ngày 23/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi "Giết người".



Tất cả các quyết định nói trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.



Theo điều tra, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày và bị cha ruột la mắng nên Linh nảy sinh ý định giết cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp (SN 1968).

Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan chức năng

Nghi vấn xoay quanh lời khai đầy lỗ hổng của hung thủ

Như đã đưa tin trước đó, để dựng hiện trường giả, Linh đã dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội là Tống Văn Quang đưa ra thông tin gian dối về việc có nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) đột nhập vào nhà dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh đã biết việc đã giết ông Điệp trả thù sau đó đốt nhà.



Ngay vào sáng ngày 20/1, Linh đã đến cơ quan điều tra để báo án và đưa ra lời khai gian dối như trên.



Tuy nhiên, theo báo Công an TP.HCM, sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài một số đồ vật bị cháy sém kèm mùi xăng, không hề nhận thấy dấu hiệu căn nhà bị đột nhập từ bên ngoài.



Trong khi đó, cạnh tường rào phía sau ngôi nhà lại xuất hiện một mô đất được xây bằng gạch, đắp xi măng, dấu vết còn rất mới. Khi được hỏi về mô đất này, hết thảy những người trong nhà đều bất ngờ vì họ không hề biết ai đã xây lên.



Không chỉ vậy, báo Thanh niên cũng cho hay, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP. Bà Rịa đã lấy lời khai của Linh và hàng xóm, xem các camera nhà dân gần đó.



Lực lượng công an hỏi ông Điệp đang ở đâu khi Linh bị kẻ lạ đột nhập vào nhà đánh thì Linh cho hay cha của mình đã đi du lịch ngoài Bắc và dặn "đừng có ai gọi điện".



Một cán bộ tham gia điều tra vụ án tại hiện trường đã lấy số điện thoại của ông Điệp từ Linh gọi thì số thuê bao không liên lạc được.



Linh cung cấp thông tin việc ông Điệp được một ô tô đến chở đi du lịch nhưng lực lượng công an kiểm tra các camera của nhà dân thì không phát hiện ô tô nào tới đón cha của Linh.



Sự thật được làm sáng tỏ



Nghi ngờ có nhiều điều khuất tất, đến 17 giờ ngày 20/1, lực lượng công an tiến hành đào mô đất lên, phát hiện thi thể người đàn ông bị chôn vùi sơ sài trong tư thế nằm co quắp, tay lẫn chân đều bị trói bằng sợi dây cà-vạt và băng keo.