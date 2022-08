Hành trình tìm kiếm gia đình cho thanh niên nghi bị bán từ năm 10 tuổi

Công an huyện Mai Châu đã hướng dẫn bà Lương lên Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) để cung cấp thêm thông tin. Công an huyện Mai Châu cũng đã liên lạc với Công an huyện Tương Dương tiến hành các thủ tục đưa anh Liểu về với gia đình.

Công an huyện Mai Châu đưa anh Liểu lên xe đi từ Hòa Bình về TP Vinh (Nghệ An), sau đó Công an huyện Tương Dương đón anh Liểu đưa về gia đình.

Lúc 0h15 ngày 4/8, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mai Châu đưa anh Vi Văn Liểu lên xe khách để lên đường về Nghệ An.

Sau nhiều giờ di chuyển, đến khoảng 7h giờ sáng cùng ngày anh Liểu về đến bến xe thành phố Vinh và được lực lượng Công an huyện Tương Dương đón để đưa về nhà.

Trưa 4/8, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, hiện anh Liểu đang được đưa từ thành phố Vinh về với gia đình tại bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) với quãng đường khoảng 200km.