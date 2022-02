Hành trình thiện nguyện từ mùa lũ đến mùa dịch của cặp vợ chồng Thụy Điển

Thời điểm giữa năm 2021, TP Hội An tái bùng phát dịch COVID-19. Nhiều tháng trời thành phố thực hiện giãn cách xã hội là ngần ấy thời gian Wandi tất bật ngược xuôi với những chuyến vận chuyển lương thực, thực phẩm, hỗ trợ cho bà con nghèo Hội An và các vùng lân cận: Điện Bàn, Duy Xuyên...Hình ảnh ông Tây "cưỡi" chiếc xe máy 50 phân khối chở đầy ắp mắm, muối, cá khô…đi gửi trao yêu thương đã in đậm trong tâm trí của người dân địa phương với niềm cảm kích lớn lao.