Hành trình qua 3 nước đưa cây thông Đan Mạch về Việt Nam chơi Noel

Gian nan hành trình thông Đan Mạch về Việt Nam

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ tới lễ Giáng sinh 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường cây thông trang trí năm được đánh giá “trầm” hơn so với mọi năm. Lý do, hoạt động vui chơi, giải trí có phần hạn chế và khó khăn kinh tế sẽ tác động tới chi tiêu dịp Noel.

Dẫu vậy, thị trường thông tươi trang trí vẫn có sức “nóng” nhất định cận chính hội. Ghi nhận tại TP.HCM cho thấy, cuộc “giành giật” khách hàng năm nay đang diễn ra chủ yếu giữa 3 dòng thông tươi nhập khẩu: thông Nga - thông Đan Mạch - thông Đông Âu.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hiền, chủ hệ thống hoa Dear Rainy cho biết, việc vận chuyển loại thông này vốn gặp nhiều khó khăn thì năm nay, dưới tác động của dịch bệnh, quá trình vận chuyển phức tạp gấp bội.