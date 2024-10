Hành trình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè

Chuyến du lịch lần đầu tiên cùng cô bạn thân đã đưa các bạn đến với dải đất duyên hải miền Trung. Hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ và những cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, các du khách đã có được khoảng thời gian thú vị ở xứ sở “hoa vàng cỏ xanh”. Mê mẩn thiên nhiên ở Phú Yên Trong suy nghĩ của nhiều du khách, Phú Yên là điểm đến du lịch nổi bật nằm ở dải đất miền Trung, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, bình dị và nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Với bờ biển dài và những vịnh nhỏ xinh đẹp, Phú Yên mang đến cho du khách cảm giác thư thái, yên bình và tạm rời xa nhịp sống chốn đô thị hối hả. Nổi bật nhất trong số đó chính là Gành Đá Đĩa. Nhiều du khách hết sức ấn tượng và trầm trồ trước kỳ quan thiên nhiên độc đáo này với những khối đá hình lục giác, xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa. Đây còn là địa điểm check-in, chụp ảnh yêu thích của đông đảo du khách thập phương. Vẻ đẹp hùng vĩ ở Mũi Điện. Mảnh đất Phú Yên còn có những bãi biển trong xanh với cát trắng mịn màng, trở thành nơi lý tưởng cho hoạt động bơi lội, dã ngoại... Với những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử, Tháp Nhạn là công trình kiến trúc Chăm Pa cổ kính, mang đậm nét văn hóa và lịch sử của vùng đất này... Không chỉ có cảnh đẹp, Phú Yên còn là “thiên đường ẩm thực” với nhiều món ăn ngon đặc trưng như mắt cá ngừ đại dương, bánh canh hẹ... Hương vị đậm đà, tươi ngon của hải sản và sự tinh tế trong cách chế biến cũng phần nào làm say lòng nhiều du khách. Với những nét đẹp tự nhiên độc đáo, người dân thân thiện..., Phú Yên đã trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Tìm kiếm cho mình kỳ nghỉ yên bình, thư giãn bên bờ biển và khám phá văn hóa bản địa cùng bạn bè, người thân, Phú Yên là một trong những địa điểm phù hợp cho du khách. Du khách trầm trồ trước vẻ đẹp của Phú Yên. Sinh sống ở TP. HCM, cô bạn Hoàng Thị Thu Hằng từng đến Phú Yên vào đầu năm 2023. Dịp đó, cô bạn này về nhà một người bạn học cùng lớp đại học quê ở Phú Yên để chơi. “Dù lần đầu tiên đến với mảnh đất Phú Yên, mình đã rất thích khi thiên nhiên quá ưu ái cho vùng đất này. Phú Yên vừa có núi, lại vừa có biển, có đồ ăn rất rất ngon. Ngoài ra, Phú Yên còn có nhiều cánh đồng lúa. Chỉ cần chạy xe ngang các cách đồng, mùi thơm thoang thoảng của lúa đã trở thành hương vị khó quên đối với mình”, cô nàng 23 tuổi chia sẻ. Có hẹn với cô bạn thân chơi chung gần 7 năm đi du lịch, Thu Hằng đã có dịp quay trở lại Phú Yên để ôn lại những kỷ niệm và tìm kiếm những địa điểm du lịch thú vị. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần trở lại Phú Yên này là lần đầu tiên mình và cô bạn thân được đi du lịch cùng nhau. Đối với mình, Phú Yên không có gì để chê, khi đồ ăn ngon, hợp khẩu vị mình như mắt cá ngừa đại dương, bánh căn, bánh xèo, bánh canh hẹ..., người dân nhiệt tình và cảnh quan tuyệt đẹp. Mình ấn tượng nhất với Hải đăng Đại Lãnh - nơi mọi người hay ví như “bản đồ chữ S thu nhỏ” của nước ta”, Thu Hằng bộc bạch. Phú Yên là nơi xứng đáng được quay lại nhiều lần Nhớ lại chuyến đi này, Thu Hằng kể, do bay chuyến giữa trưa nên xuống sân bay khá muộn. Khoảng 4h chiều, các bạn mới bắt đầu đi chơi. Họ đến quán cafe Trong Xanh ở thị xã Đông Hoà. “Kinh nghiệm để chụp ảnh ở quán này đẹp nhất là du khách nên đi tầm 4h chiều. Hôm mình đi tầm giờ đó, quán chưa đông khách nên chúng mình rất dễ chụp ảnh, hoàng hôn ở quán cũng rất đẹp”, Thu Hằng nói. Sau khi có khoảng thời gian chuyện trò bên nhau, lưu lại những tấm ảnh ưng ý, đến tối, các cậu đã đến bờ kè thành phố để thưởng thức các loại ốc. Hai du khách này ấn tượng với món ốc hương sốt trứng muối. Chiêm ngưỡng khoảnh khắc của đất trời, biển cả hòa vào nhau. Hôm sau, các bạn thức dậy lúc 3h sáng để đi Mũi Điện đón ánh bình minh. Vì nắng ở đây khá gắt và các điểm tham quan khá xa trung tâm thành phố nên lần này, các bạn rút kinh nghiệm dậy từ sớm để di chuyển cho đỡ nắng và đỡ mệt. Nhóm du khách đến với Mũi Điện lúc 4h30’ sáng. Du khách cũng có thể đi bộ lên núi hoặc thuê các cô chú đưa lên. Thành quả cho việc dậy sớm của các bạn là khoảnh khắc được đón ánh bình minh rất đẹp trong nắng sớm dịu dàng. Khoảnh khắc đón bình minh ở Mũi Điện là sự hòa quyện giữa bầu trời vàng nhạt, biển xanh thẳm và ánh sáng đầu ngày tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu, thanh bình. Mãn nhãn với một trong những nơi đón ánh bình minh trên đất liền nước ta, các du khách tiếp tục đi xuống lối Bãi Môn chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Đến Bãi Môn, du khách được ngắm cảnh biển hoang sơ, bãi cát mịn màng, làn nước trong xanh tạo nên khung cảnh yên bình, mê đắm lòng người. Chuyến du lịch Phú Yên thú vị. Đến chiều, họ cùng nhau đi Bãi Xép. Bãi Xép mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ với bãi cát vàng óng, những rặng đá đen huyền bí nằm dọc bờ biển. Làn nước trong xanh và khung cảnh bình dị mang đến không gian thư giãn lý tưởng cho các du khách. Sau khi đi về, các bạn nghe chỗ này tạm ngừng đón khách để triển khai dự án khu du lịch biển Bãi Xép. Các du khách rất mong đợi diện mạo mới của nơi này. Buổi tối, các bạn đi ăn Xiên nướng tại quán Xiên nướng cô Chín nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ. Một ngày mới bắt đầu ở Phú Yên, các bạn đi thác Vực Hòm. Đến gần thác, có khoảng 1km đường khó đi. Để chắc chắn, du khách hãy nhờ các cô chú địa phương đưa các bạn xuống. Du khách có thể liên hệ các quán tạp hoá để đặt đồ ăn. Thác Vực Hòm là điểm đến hoang sơ tuyệt đẹp tại Phú Yên với làn nước trong xanh, bao quanh là những vách đá hùng vĩ. Đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức không khí trong lành và cảnh quan tuyệt mỹ. Trên đường về, Hằng và cô bạn thân có ghé vào Thiền Viện Trúc Lâm. Đây là điểm đến lý tưởng dành cho những ai tìm kiếm sự yên tĩnh và thanh tịnh. Với không gian xanh mát, kiến trúc cổ kính, nơi đây mang lại cho Hằng cảm giác bình an, giúp du khách tĩnh tâm và hòa mình vào bức tranh thiên nhiên trong lành. Mọi người còn cùng nhau ra cầu Hùng Vương ngồi ngắm hoàng hôn và chuyện trò. Cầu Hùng Vương ở Phú Yên là điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng với khung cảnh lãng mạn. Ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu trên mặt nước tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, thu hút du khách và mang lại cảm giác bình yên, thư thái tâm hồn. Du khách có nhiều kỷ niệm ở mảnh đất miền Trung này. Ngày thứ tư ở đây, các bạn đến Cù lao Mái Nhà. Cù lao Mái Nhà được mệnh danh là “đảo Robinson” của Phú Yên, mang đến vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình. Với biển xanh, cát trắng và không gian yên tĩnh, nơi đây thu hút du khách đến khám phá và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cù lao Mái Nhà khoảng 25km, các bạn tra bản đồ làng chài An Hải. Tiện đường, các cậu đã ghé thăm chợ Giai Sơn với nhiều đồ ăn ngon. “Các bạn cứ đi đến làng chài sẽ có rất nhiều nhà nhận chở khách qua bên kia cù lao. Qua cù lao, chỗ anh chị có sẵn võng và bàn ghế, các bạn cứ ngồi thoả thích. Nếu muốn ăn gì, bạn cần dặn anh chị làm với giá cả phải chăng. Chiều đến, mình có hẹn bạn đi ăn ốc và gỏi sứa...”, Hằng cho hay. Những ngày còn lại trên đất Phú Yên, Hằng dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và đi chơi các điểm trong trung tâm thành phố Tuy Hòa. Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên ở Phú Yên. Khoảng thời gian ở “viên ngọc” bên bờ biển miền Trung, du khách này đã bị chinh phục bởi cảnh sắc hoang sơ và thanh bình. Những buổi sớm mai, ánh nắng vàng rực rỡ, nhuộm màu trên những bãi cát trắng mịn, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp ở Bãi Xép hay Mũi Điện. Phú Yên còn chào đón các du khách bằng những món ăn da dạng, mang hương vị đậm đà, cùng sự hiếu khách của người dân. Để rồi, mỗi lần được đặt chân đến đây, lòng người lại xốn xang, muốn trở lại để trải nghiệm thêm vẻ đẹp tinh túy của vùng đất này. “Với mình, Phú Yên vẫn luôn là một địa điểm xứng đáng được quay lại nhiều lần”, Hằng nói và hẹn gặp lại Phú Yên vào một ngày không xa... Không gian yên bình. Không gian nên thơ. Nhịp sống ở nơi biển cả. Du khách mê mẩn ngắm cảnh đẹp ở Phú Yên. Cảnh quan Phú Yên tuyệt đẹp. Ẩm thực Phú Yên làm say lòng du khách.