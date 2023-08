Hành trình lên ngôi vô địch V.League của câu lạc bộ Công an Hà Nội

Đến giai đoạn tranh vô địch dành cho nhóm 8 đội mạnh nhất, Công an Hà Nội khởi đầu không suôn sẻ khi bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Trước Bình Định ở lượt đấu thứ 2, đội bóng ngành Công an thắng sát nút 1-0. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Hải Phòng đã đẩy Quang Hải và các đồng đội rơi xuống thứ 3 trong cuộc đua với Thanh Hoá và Hà Nội FC.

Bước ngoặt lớn của Công an Hà Nội phải kể đến 3 trận đấu sau đó khi gặp Nam Định, Hà Nội FC và Viettel. Cho đến hiện tại, trận đấu với Nam Định vẫn được xem là đòn bẩy quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch của đội bóng này.

Nam Định đã dẫn trước Công an Hà Nội trong hơn 2/3 thời gian thi đấu, trước khi Success gỡ hòa cho đội bóng tân binh. Và phải chờ tới phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, sau sai lầm dùng tay chơi bóng của Đức Huy bên phía Nam Định, Công an Hà Nội mới có được thắng lợi vất vả 2-1 trước đối thủ nhờ bàn thắng trên chấm penalty.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành những chiến thắng quan trọng trong giai đoạn nước rút. Ảnh: Thanh Vũ

Kế tiếp sau đó, chiến thắng trực tiếp trước Hà Nội FC, Viettel giúp Công an Hà Nội trở lại đường đua với vị thế dẫn đầu. Ở lượt cuối cùng, dù chỉ hòa Thanh Hóa nhưng nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Hà Nội FC, Công an Hà Nội vẫn về đích đầu tiên để xưng vương tại V.League 2023.