Hành trình khoét tường vượt ngục của 2 tên tội phạm ma tuý ở Quảng Trị

Đến sáng 26/2, lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị vẫn đang nỗ lực truy nã 2 tên tội phạm Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Trân (SN 1972, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). Hai kẻ nãy khoét tường bỏ trốn khỏi nơi tạm giạm tại Công an huyện Cam Lộ từ rạng sáng 20/2.

Được biết, Tiềm và Trân là 2 kẻ liên quan đến đường dây vận chuyển, và tàng trữ trái phép chất ma tuý mà Bộ đội biên phòng Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá vào lúc 21h15 ngày 1/12, tại Km20+293 quốc lộ 9, thuộc thôn Tân Xuân 1 (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ).

Liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng bắt giữ Văn Ngọc Đức (29 tuổi) và Trần Xuân Tâm (41 tuổi, cùng trú tại thị trấn Khe Sanh), tang vật thu giữ 11kg chất tinh thể rắn màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá.