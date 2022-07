Hành trình giành ngôi vị quán quân đầy nước mắt của Thiện Nhân

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu The Voice Kids 2014 ở vòng giấu mặt, Thiện Nhân khiến công chúng sửng sốt với ca khúc Mẹ Yêu Con.

Nhờ chất giọng cao vút, cô bé Bình Định chinh phục thành công khán giả. Thậm chí, huấn luyện viên Lưu Hương Giang phải thốt lên: “Con sinh ra để trở thành một ngôi sao tỏa sáng”. Sau đó, tiết mục của Thiện Nhân được dân mạng chia sẻ lại “chóng mặt”.

Đến vòng Đối đầu, Thiện Nhân tiếp tục tỏa sáng tài năng khi thể hiện liên khúc ba miền hát cùng 2 thí sinh khác. Sau đó, Thiện Nhân cùng các thí sinh nhí khác liên tiếp trình diễn nhiều ca khúc ấn tượng như Hồ Trên Núi, Vỗ Cái Trống Cơm, Hành Trình Trên Đất Phù Sa.

Sau 2 tháng tham gia cuộc thi, vì xa nhà khá lâu nên Thiện Nhân đã không kiềm được nước mắt cả trong hậu trường và trên sân khấu khi thể hiện các ca khúc về gia đình. Chính vì vậy, những phần trình diễn của Thiện Nhân được các huấn luyện viên đánh giá cao. Bằng chứng là HLV Hoài Anh từng khen ngợi: "Thiện Nhân là một cô bé có tố chất và chắc chắn sẽ có một tương lai rộng mở”.