Hành trình gây tội của kẻ bạo hành khiến bé 8 tuổi tử vong

Toàn cảnh vụ việc Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong.



Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý hồ sơ vụ án khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl ở quận Bình Thạnh tử vong hôm 22/12/2021.

Nghi phạm Nguyễn Kim Trung Thái (bố của bé A.) và người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) đã bị bắt giữ để điều tra. Nạn nhân là con gái của Thái với người vợ trước.

Tin báo án từ bệnh viện



Tối 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo từ một bệnh viện ở phường 22 về ca cấp cứu một bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và tử vong trước khi được đưa đến cơ sở y tế.

Trước những dấu hiệu bất thường, cơ quan công an đã ghi lời các nhân chứng, những người liên quan và đặt ra nghi vấn cháu bé tử vong do bị đánh đập. Sau gần một tuần thu thập chứng cứ, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác.



Người dân chung cư bày tỏ sự thương tiếc đối với bé gái bị hành hạ dẫn đến tử vong. Ảnh: A.H.

Thông tin về việc bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong và việc cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Trang khiến người thân của nạn nhân phẫn nộ. Người dân sống ở chung cư Sài Gòn Pearl, nơi xảy ra vụ án, cũng tỏ ra bức xúc.

Nhiều người sống tại chung cư trên cho hay trước khi phát hiện vụ việc, trong một thời gian dài họ nghe tiếng bé V.A. thường xuyên khóc thét trong căn hộ ở block Topaz 2.