Hành trình gần 5 tháng để nhận 12,5 triệu hoàn thuế thu thập cá nhân ở Hà Nội

Tổng thời gian làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân của nhân vật trong bài viết của báo VietNamNet lên tới gần 5 tháng. Khi bế tắc được phản ánh, với sự vào cuộc đồng hành của cán bộ thuế, sau 22 ngày nhân vật này đã nhận được tiền. Được cán bộ thuế hỗ trợ, vẫn mất 22 ngày mới xong thủ tục, nhận tiền Cuối tháng 8/2024, Báo VietNamNet đăng tải bài viết "Gian nan xin hoàn thuế thu nhập cá nhân: Bỏ thì mất tiền, theo thì quá mệt”, trong đó nêu một trường hợp đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế từ tháng 4/2024 nhưng chưa được giải quyết. Lý do là bởi chị Q.P có hộ khẩu ở TPHCM nhưng đăng ký tạm trú ở quận Thanh Xuân (Hà Nội); 4 cơ quan chi trả thu nhập cho chị nằm tại ba quận ở Hà Nội gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Long Biên. Qua 4 tháng trời, người nộp thuế đã nhiều lần gửi hồ sơ qua email tới các cơ quan thuế có liên quan, mỗi lần lại bị từ chối với lý do khác nhau. “Sau khi đọc bài viết của VietNamNet, chúng tôi đã chủ động liên hệ với người nộp thuế để tìm cách hỗ trợ. Qua hướng dẫn của cơ quan thuế, người nộp thuế đã nắm được đầy đủ chính sách quy định và nộp bổ sung hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Cơ quan thuế đã nhanh chóng giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế”, đại diện Chi cục Thuế quận Thanh Xuân ngày 29/9 phản hồi. Thông tin với PV, chị Q.P - nhân vật trong bài viết, cho hay: “Ngày 4/9, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã liên hệ, mời tôi hôm sau đến cơ quan thuế để làm việc. Lãnh đạo chi cục rất cầu thị, nhiệt tình cử một chuyên viên hướng dẫn những việc cần làm". Phía Chi cục quận Thuế Thanh Xuân lý giải, hồi tháng 4, do phải quyết toán số lượng hồ sơ quá nhiều nên cán bộ thuế đọc chưa kỹ trường hợp của chị, cứ thấy hộ khẩu TPHCM thì hướng dẫn luôn là nộp trực tuyến vào Cục Thuế TPHCM, trong khi đúng là vẫn có thể nộp hồ sơ tới Chi cục Thuế quận Thanh Xuân. Người nộp thuế còn mất nhiều thời gian để nhận lại được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà Theo hướng dẫn, chị Q.P phải làm đơn đề nghị hủy tờ khai hoàn thuế đã nộp cho Chi cục Thuế quận Đống Đa, Chi cục Thuế quận Long Biên, Cục Thuế TPHCM. Đơn này phải gửi bản giấy qua đường bưu điện. Khi nào các đơn vị nhận được đơn, thực hiện thủ tục hủy tờ khai hoàn thuế mà chị đã nộp, thì chị mới có thể “làm lại từ đầu”: Nộp tờ khai hoàn thuế online tới Chi cục Thuế quận Thanh Xuân. Ngoài ra, chị Q.P cần kiểm tra lại số tiền trong hóa đơn khấu trừ thuế của các đơn vị chi trả, vì số liệu trong hóa đơn khấu trừ thuế sai lệch so với số liệu khai trên hệ thống thuế. Theo tra soát của cơ quan thuế, có 2/4 đơn vị cấp hóa đơn khấu trừ thuế đã khai sai. Chị phải chờ 2 đơn vị này cấp lại hóa đơn khấu trừ thuế cho khớp số liệu trên hệ thống quản lý thuế. Ngày 9/9, chị Q.P gửi đơn tới ba cơ quan thuế (Chi cục Thuế quận Đống Đa, Chi cục Thuế quận Long Biên, Cục Thuế TPHCM) theo đúng hướng dẫn. Ngày 17/9, dù tra trên hệ thống thuế chị thấy đã hiển thị rõ hơn 12 triệu đồng tiền hoàn thuế, nhưng theo hướng dẫn của cán bộ thuế, chị vẫn phải chuẩn bị hồ sơ đính kèm khi nộp tờ khai hoàn thuế online tới Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, gồm: chứng từ khấu trừ thuế, căn cước công dân và mã số thuế của vợ chồng người nộp thuế, giấy khai sinh của các con (người phụ thuộc), tờ khai xác nhận cư trú tại quận Thanh Xuân. “Vấn đề là hồi tháng 4, chúng tôi đã nộp cơ quan thuế tờ khai xác nhận cư trú để làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc cho 2 con. Khi đó, chúng tôi mất một tuần chờ đợi, và cũng chỉ được cấp một bản duy nhất. Xin xác nhận này đâu có dễ, vì công an phường cũng phải đề xuất lên công an quận ký xác nhận. Tôi mang sổ đỏ ra để chứng minh rằng nhà mình đang ở Thanh Xuân, cũng may được chấp nhận, không cần nộp tờ xác nhận cư trú nữa”, chị Q.P kể. Ngày 18/9, hồ sơ đề nghị hoàn thuế được cơ quan thuế tiếp nhận. Đến ngày 20/9, chị Q.P nhận thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế; ngày 24/9 chị nhận quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 12,9 triệu đồng. Ngày 27/9, tiền hoàn thuế được chuyển về tài khoản của người nộp thuế. Như vậy, với sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, vợ chồng chị Q.P phải chờ thêm 22 ngày mới nhận được khoản tiền hoàn thuế. Tổng thời gian làm thủ tục hoàn thuế lên tới gần 5 tháng. Đề xuất triển khai hoàn thuế điện tử tự động Với quy trình hiện nay, người dân mất rất nhiều thời gian, công sức để làm thủ tục hoàn thuế; cán bộ thuế cũng khổ khi phải ngồi duyệt cả đống hồ sơ hoàn thuế. Giai đoạn cao điểm như tháng 4-5, rất nhiều cán bộ thuế phải duyệt tới hàng nghìn hồ sơ hoàn thuế/tuần. Theo các chuyên gia, ngành thuế cần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, kết nối dữ liệu trong nội bộ ngành thuế cũng như với các bộ, ngành liên quan, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Chẳng hạn, khi cơ sở dữ liệu của ngành thuế kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc ứng dụng VneID và được khai thác hiệu quả, người nộp thuế sẽ không mất thời gian xin tờ khai xác nhận cư trú để nộp cơ quan thuế. Nếu các cơ quan thuế kết nối liên thông dữ liệu thì không còn chuyện người nộp thuế phải nộp hai bộ hồ sơ giống nhau khi đăng ký người phụ thuộc và khi làm thủ tục hoàn thuế, chỉ vì mỗi bộ hồ sơ nộp một bộ phận khác nhau. Đặc biệt, trên hệ thống quản lý thuế hiện có đủ thông tin dữ liệu mà các đơn vị nộp thuế đã khai, cũng như số tiền được hoàn của người nộp thuế. Ngành thuế cần sớm triển khai hoàn thuế điện tử tự động, không yêu cầu người nộp thuế phải mất công kê khai, xin xác nhận, nộp hóa đơn khấu trừ thuế... Ngành thuế chỉ cần gửi thông báo (qua eTax Mobile/email/tin nhắn) về số tiền thuế được hoàn, yêu cầu người nộp thuế xác nhận số tài khoản nhận tiền rồi tự động chuyển khoản tiền này vào số tài khoản đã được người nộp thuế xác nhận. Khi đó, sẽ không còn chuyện gian nan hành trình nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân như câu chuyện của chị Q.P kể trên.