Hành trình của gói hàng hơn 3kg ma túy từ Đức về Việt Nam thế nào?

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 3/2022, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện Trần Thanh Quân (29 tuổi, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ do 1 Việt kiều Đức cầm đầu.

Quá trình trinh sát, lực lượng công an phát hiện Quân nhiều lần nhận các bưu phẩm nghi là ma túy được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ báo cáo của Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, do Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng làm Trưởng ban và Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy làm Phó Ban thường trực để đấu tranh, phá án.

Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện, cuối tháng 4/2022, Quân thuê thêm một căn hộ trên đường Ngô Thì Sỹ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để làm nơi giao dịch và cất giấu ma túy, còn căn hộ trên đường Hàn Thuyên thì để cho T.V.T (17 tuổi, trú Đồng Hới, Quảng Bình) ở.

Được sự hỗ trợ của lực lượng hải quan, Ban chuyên án xác định Quân thường xuyên nhận bưu phẩm do một người không rõ tên, gửi về từ nước ngoài.