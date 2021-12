Hành trình chặt đứt những “vòi bạch tuộc” ma túy xuyên quốc gia

Sau một thời gian tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án chia thành nhiều mũi công tác nhanh chóng theo dõi di biến động của đối tượng tại nhiều địa bàn khác nhau.

Cùng thời gian này, Phòng cũng tiếp nhận từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 21/11/2021 tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An cùng đối tượng Hồ Văn Dũng 9SN 1988), trú tại: xóm Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tang vật thu giữ 3 bánh heroin. Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 23/12/2021, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Trung Phong (SN 1982), trú tại: Xã EaSô, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án xác định Hà Văn Thịnh (SN 1982), trú tại xóm Băng, xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ tỉnh Hoà Bình qua Nghệ An rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Sau nhiều ngày đêm xác minh, cuối cùng Ban chuyên án cũng xác định được nơi lẩn trốn của “ông trùm”.

Các tổ công tác thuộc Ban chuyên án nhanh chóng lên đường. Đến 18 giờ ngày 25/12/2021, Ban chuyên án chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Mai Châu, bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Thịnh và di lý đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.