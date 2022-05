Hành trình bóc gỡ đường dây đưa hàng chục ngàn viên ma túy từ Đức về Việt Nam

Bằng sự vào cuộc quyết liệt, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Công an đã phá án thành công, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây này.

Thiếu tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng cho biết, cuối tháng 3/2022, các trinh sát phát hiện đối tượng Trần Thanh Quân (SN 1993, quê TP Đồng Hới, Quảng Bình) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Quân vào Đà Nẵng vài năm trước, làm công nhân đóng trần la phông thạch cao cho một doanh nghiệp. Nhưng sau đó, Quân nghỉ việc, thuê một căn hộ cho thuê trên đường Hàn Thuyên (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để ở và có nhiều biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình trinh sát, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đã nhiều lần nhận các bưu phẩm nghi là ma túy, được vận chuyển qua đường vận chuyển bưu điện từ nước ngoài về Việt Nam. Để kịp thời đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thanh Quân và các đối tượng liên quan, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng chỉ đạo thành lập Ban chuyên án để đấu tranh.

Ban chuyên án do Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng làm Trưởng ban; Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy làm Phó Ban thường trực. Quá trình điều tra phá án có sự phối hợp chặt chẽ của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.