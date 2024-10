Hành trình biến hóa như tắc kè hoa của BB Trần tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trong "Anh trai vượt ngàn chông gai", BB Trần khiến nhiều khán giả bất ngờ khi liên tục biến hóa hình ảnh trên sân khấu. Nhắc đến BB Trần ở Anh trai vượt ngàn chông gai không thể không nhắc đến màn chào sân “chấn động” với “Cánh hồng phai”. Tiết mục solo này khiến khán giả bất ngờ không chỉ bởi vì giọng hát cuốn hút, kỹ năng trình diễn mê hoặc mà còn bởi trang phục ấn tượng được chính BB Trần cùng lên ý tưởng với nhà thiết kế từ những chi tiết nhỏ nhất. Theo BB Trần, “trang phục trong “Cánh jồng phai” được lấy cảm hứng từ hình tượng ma cà rồng. Đây là hình tượng BB từng rất mê và mong muốn được một lần mang lên sân khấu, cuối cùng cũng đã làm được”. Ngay lập tức, sự xuất hiện của anh đã tạo nên sự bùng nổ lớn khi không chỉ là một trong những bộ trang phục nổi bật nhất của BB Trần mà còn là một trong những outfit ấn tượng nhất cả chương trình. Ca khúc "Tình yêu ngủ quên" cùng với các thành viên của Liên minh Cửu Long với phong cách chủ đạo lấy cảm hứng từ Nhật Bản, nên trang phục của BB Trần cũng mang nét chấm phá gợi nhắc đến xứ hoa anh đào. Với chiếc quần ngắn, trang phục gọn gàng, mái tóc đỏ rực, ánh mắt sắc bén, BB Trần trong “Tình yêu ngủ quên” tựa chàng ninja trong các bộ truyện tranh Nhật Bản. Đây là hình mẫu ninja lấy cảm hứng từ ninja truyền thống, nhưng được thổi hồn bởi những sáng tạo phá cách, đặc biệt phù hợp cho những câu chuyện có bối cảnh giả tưởng như Naruto. Màn đu gậy xoay nhiều vòng trên không trung đẹp mắt của BB Trần cuối tiết mục càng khiến hình ảnh ninja thêm đậm nét và thuyết phục. Trang phục của BB Trần trong tiết mục diễn "Anh sẽ nhớ mãi" cùng Nhà Chín Muồi khá đơn giản, nhưng không có nghĩa là nó không ấn tượng. Diện nguyên một cây đen, mái tóc đen dài buông xõa, BB Trần mang đến sự bí ẩn, lạnh lùng khiến người ta không thể rời mắt. Với thần thái gợi nhắc đến hình tượng chàng lãng tử trong truyện tranh, cùng với cây đàn violin, BB Trần lần nữa khiến người hâm mộ trầm trộ mỗi khi anh xuất hiện bên chiếc đàn violin. Trang phục được BB Trần mặc trong tiết mục "Vợ người ta - Chuyện ba người - Mời đến xứ thần tiên" do chính tay anh trực tiếp phác thảo, lấy sắc tím hoa oải hương làm chủ đạo, vừa mộng mơ vừa ma mị. Họa tiết hình quả trám của trang phục khiến anh trông như một quân bài Rô thuộc đội quân của Nữ Hoàng Cơ. Khi trình diễn ca khúc “Người lạ ơi” cùng một số “Anh tài” khác, BB Trần gây ấn tượng với mái tóc bạch kim, áo lưới màu đen với những đường cắt xẻ ấn tượng. Một trong những điểm ấn tượng nữa của bộ trang phục này là phần vải quây ngoài quần, trông giống một chiếc váy cách điệu. Bộ trang phục này khiến BB Trần trông như nhân vật chính của một câu chuyện giả tưởng lấy bối cảnh tương lai hoặc hậu tận thế. Anh đột ngột xuất hiện từ đâu đó, đầy bí ẩn, gợi cảm giác tò mò và hồi hộp tựa một chuyến phiêu lưu đang đón chờ. Chiếc áo lấp lánh sequin, chất vải mềm để khoe khéo một phần ngực, cùng một chiếc cà vạt chưa thắt nút vắt ngang vai trong “Let Me Feel Your Love Tonight” khiến hình tượng của BB Trần thật sự bùng nổ. BB Trần cũng thích thú với hình ảnh mới này của mình: “Trang phục này khiến tôi có cảm giác như trở thành một siêu sao ca nhạc. Tuy tôi đang là nghệ sĩ rồi, nhưng cảm giác này vẫn có phần khác biệt so với hàng ngày bởi nó thuộc một lĩnh vực khác.” BB Trần trong “Mưa trên xứ Huế” mới chính là hình tượng mang đến khác biệt lớn nhất. Không còn vẻ ma mị hay quyến rũ, sắc bén hay lém lỉnh, giờ đây chỉ còn lại một chàng trai thư sinh, dịu dàng trong tà áo tấc màu tím, đầu đội mấn bước đi trong làn mưa bụi. Trở lại với “Rơi” và “Phai” cùng nhà Tinh Hoa, BB Trần tiếp tục lựa chọn phong cách lấy cảm hứng từ anime thể loại viễn tưởng, hình tượng đã giúp anh ghi điểm mạnh mẽ từ đầu chương trình.