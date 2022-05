Hành trình 20 năm ‘lột xác’ thiết kế của Samsung có gì đặc biệt?

Trong những công ty lớn, quy trình đổi mới thường kéo dài và quanh co. Ngay cả khi ý tưởng sản phẩm mới của nhóm thiết kế được ban lãnh đạo ủng hộ, nó vẫn phải nhận được cái gật đầu của kỹ sư, lập trình viên, chuyên gia trải nghiệm người dùng, trưởng nhóm, quản lý và trong vài trường hợp là nhà cung ứng. Mỗi quyết định lại có thể can thiệp vào ý tưởng ban đầu và có xu hướng đi theo con đường an toàn, nhỏ nhặt hơn là đổi mới triệt để. Kang Yun Je, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Sáng tạo Samsung TV, cho biết các phòng ban khác thường nghĩ sẽ kiếm lợi nhuận cao hơn chỉ đơn giản bằng cách dùng công nghệ có sẵn, làm cho sản phẩm hoạt động tốt hơn và nhanh hơn một chút.

Để bảo đảm ý tưởng ban đầu trọn vẹn, nhà thiết kế phải đồng cảm với các quyết định từ những bộ phận khác trong toàn bộ quá trình. Chẳng hạn, Lee Min Hyouk – Giám đốc Sáng tạo Samsung Mobile – từng thiết kế một chiếc điện thoại nắp gập không có ăng-ten bên ngoài. Để thuyết phục các kỹ sư loại bỏ ăng-ten, anh phải tìm ra lý do phù hợp và đặt mình vào vị trí của một kỹ sư, đưa ra thiết kế khác với bình thường. Đó là thiết kế bản lề mới, tạo không gian bên trong cho một ăng-ten lớn hơn, hiệu quả hơn. Anh cũng nghiên cứu các loại sơn để cải thiện khả năng tiếp nhận tín hiệu. Kết quả là Lee đã thuyết phục được các kỹ sư, trong khi mẫu “Benz phone” bán được hơn 10 triệu máy.

Thiết kế cũng phải được sự ủng hộ từ các nhà cung ứng. Nếu nhà sản xuất linh kiện không sẵn sàng hợp tác, sẽ không có thiết kế mới nào sống sót. Chẳng hạn, khi Samsung phát triển tivi màn hình phẳng One Design, họ đối mặt với sự kháng cự từ đơn vị cung ứng tấm nền LCD, vốn quen cung cấp tấm nền với tấm màng bọc bên trong để bảo vệ linh kiện. Do các nhà thiết kế Samsung muốn một chiếc tivi vỏ kim loại, mỏng, họ muốn loại bỏ thành phần này. Tuy nhiên, “họ không nghe chúng tôi”, Jung Hyun Jun, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Samsung TV, chia sẻ. “Họ bán tấm nền LCD tiêu chuẩn cho nhiều nhà sản xuất TV khác và không thấy có lý do gì để làm điều khác biệt chỉ vì một mẫu TV của một khách hàng”. Do đó, các nhà thiết kế Samsung, cùng các kỹ sư, đã phát triển mô hình chuỗi cung ứng cho hệ thống tấm nền LCD, giảm chi phí vận chuyển đáng kể. Samsung chia sẻ chi phí với nhà cung ứng và cuối cùng có được tấm nền như ý.

Hình dung tương lai, đóng khung vấn đề

Các giám đốc được đào tạo để hình dung tương lai dựa trên quá khứ và hiện tại. Ngược lại, các nhà thiết kế lại được đào tạo để phá vỡ những thứ cũ kỹ. Nếu muốn thuyết phục lãnh đạo cho họ cơ hội, nhà thiết kế cần có tư duy quản lý. Trực quan hóa là một công cụ đắc lực để bắc cầu hai lối suy nghĩ và khiến cho những người nghi ngờ cũng ủng hộ ý tưởng mới.