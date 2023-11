‘Hành tinh khỉ: Vương quốc mới’ tung trailer hoành tráng

Phim được đạo diễn bởi Wes Ball (tác giả của bộ ba “Maze Runner”) và có sự tham gia của Owen Teague (“IT”), Freya Allan (series “The Witcher”), Kevin Durand (series “Dark Angel”), Peter Macon (“Shameless”) và William H. Macy (series “Fargo”). Kịch bản do Josh Friedman (“War of the Worlds”) và Rick Jaffa & Amanda Silver (“Avatar: The Way of Water”) đảm nhiệm, cùng Patrick Aison, dựa trên các nhân vật được tạo ra bởi Rick Jaffa & Amanda Silver. Các nhà sản xuất bao gồm Wes Ball, Joe Hartwick, Jr., Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed, với giám đốc điều hành Peter Chernin (trilogy “Hành tinh khỉ”) và Jenno Topping (“Ford v. Ferrari”).

Những trận chiến của loài khỉ hứa hẹn hoành tráng và bi thương

Planet Of The Apes là một trong những loạt phim nổi tiếng và lâu đời nhất của 20th Century Fox, ra mắt lần đầu từ năm 1968. Phim thành công bất ngờ và thậm chí còn giành giải Oscar đặc biệt. Đến nay, “thương hiệu” này đã có 9 tác phẩm điện ảnh, đem lại doanh thu 2,2 tỷ USD trên toàn cầu. “Hành tinh khỉ” luôn gây ấn tượng bởi câu chuyện gần gũi, nhiều cảm xúc về sự hoang dã của tự nhiên cũng như tính nhân văn sâu sắc.

“Kingdom Of The Planet Of The Apes” (Hành tinh khỉ: Vương quốc mới) dự kiến được khởi chiếu tháng 5/2024.

Xem trailer Hành tinh khỉ: Vương quốc mới