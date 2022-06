Hành thiền trong đa vũ trụ

Đó là phim Mọi thứ mọi nơi mọi lúc (Everything everywhere all at once). Được biết vai chính ban đầu dự định dành cho Thành Long nhưng về sau cặp đôi đạo diễn kiêm biên kịch Dan Kwan và Daniel Scheinert (gọi chung là Daniels) quyết định chuyển trọng trách cho Dương Tử Quỳnh. Việc đổi giới tính này nhấn mạnh chủ đề mà phim mổ xẻ: văn hóa gia đình Á Đông nơi nữ giới thường chịu nhiều áp lực hơn.



Gia đình người Mỹ gốc Hoa trong phim vẫn tuân thủ những chuẩn mực Á Đông trong khi bà chủ tiệm giặt Evelyn phải gồng mình để trang trải cuộc sống. Chuẩn người Á Đông với đức tính chịu đựng mà không cần biết người khác có cần sự hy sinh đó không. Những mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà có đầy vấn đề nhưng không được giải quyết rốt ráo.





Sự có mặt trên đời của Evelyn Wang vốn dĩ không được chào đón đơn giản vì là con gái. Cô vùng lên chọn cho mình một người chồng không theo ý cha mẹ. Nhưng khi ở chung với cha già thì cô vẫn răm rắp chiều ý ông từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Và cô tiếp tục tự cho mình quyền ngăn cản con gái, nhất là Joy lại yêu người cùng giới.



Cô bắt đầu chán anh chồng Waymond chỉ vì anh không được việc như cô muốn. Waymond muốn có một cuộc sống cân bằng, lãng mạn hơn nhưng tỏ ra quá hiền lành để có thể lèo lái gia đình. Nói chung Evelyn nghĩ rằng, mình có vai trò quan trọng trong nhà mà không biết mọi người phải chịu đựng cô như thế nào. Và tất nhiên cô cũng không có lúc nào để nghĩ cho bản thân mình, về những mộng ước từ khi còn trẻ. Cô vẫn muốn tiếp tục chứng tỏ mình ngày càng chăm ngoan cho ông bố yên lòng.