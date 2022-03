Hạnh phúc giản dị của Vượng Râu bên vợ đẹp cùng 5 con

10 giờ trước Clip

Chiều 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.