Hành khách ‘đãng trí’ bỏ quên ví chứa hơn 100 triệu tại sân bay Nội Bài

23h00 ngày 19/11, trong lúc thu gom xe đẩy, chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên đội xe đẩy, Trung tâm khai thác ga Nội Bài phát hiện một chiếc ví trên xe đẩy tại làn giao thông số 3, khu vực công cộng phía trước sảnh B Nhà ga hành khách T1.

Ngay lập tức chị Thu báo cho nhân viên an ninh hàng không Nội Bài. Lực lượng An ninh cơ động Nội Bài đã nhanh chóng kiểm tra trực quan, kiểm tra chất nổ, soi chiếu an ninh đối với chiếc ví và lập biên bản bàn giao về Đội An ninh cơ động.

Trong ví chứa 104 triệu đồng, 3 thẻ visa, 1 GPLX, 1 căn cước công dân có tên Lê Anh T, 1 chìa khóa xe ô tô và một số giấy tờ khác.