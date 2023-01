Hành khách bị tát tới tấp vào mặt vì cố chấp quy định an toàn bay

Cảnh sát Ấn Độ cho biết 2 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Thai Smile, sẽ bị buộc tội sau khi đánh nhau do tranh cãi về các quy định và hướng dẫn an toàn bay.

Cảnh sát thành phố Bidhan Nagar, ở Kolkata, đã đưa ra các cáo buộc theo Bộ luật hình sự Ấn Độ đối với những người đàn ông có hành động gây rối sau khi nhận được khiếu nại của Cục An ninh Hàng không Dân dụng, The Times of India đưa tin.

Đoạn video ghi lại vụ ẩu đả giữa một số hành khách Ấn Độ trên chuyến bay của Thai Smile Airways xuất phát từ Bangkok đến Kolkata được lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội. Sự việc ban đầu xảy ra giữa 2 người đàn ông nhưng sau đó nhiều hành khách khác đã tham gia vào vụ ẩu đả trên.

Được biết, mâu thuẫn xảy ra khi một hành khách từ chối tuân thủ theo hướng dẫn an toàn bay. Khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay Suvarnabhumi thì một hành khách ngồi ở ghế 37C bất ngờ ngả ghế ra phía sau.

Một thành viên phi hành đoàn sau đó đã yêu cầu nam hành khách đặt ghế của mình ở vị trí thẳng đứng nhưng người này từ chối và nói rằng mình bị “đau lưng”.

“Tôi bay thường xuyên, tôi biết phải làm gì.” Nam hành khách nói thêm.

Việc người đàn ông từ chối tuân theo các quy tắc an toàn đã khiến một số hành khách có mặt trên chuyến bay rất bức xúc và một cuộc tranh cãi đã xảy ra. Sau một hồi tranh cãi nam hành khách "ngang ngược" trên đã bị một số hành khách khác lao vào tát liên tiếp vào mặt.

Được biết, vụ việc đã khiến chuyến bay khởi hành bị chậm 14 phút, gây ảnh hưởng tới hàng trăm hành khách khác.

Trong một tuyên bố, hãng cho biết: “Thai Smile Airways gửi lời xin lỗi tới toàn bộ khách hành vì sự cố trên. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy trình an toàn bay theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Tờ Times of India cho biết, hãng hàng không đã trình báo lên Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ và giải thích rằng các ghế ngồi phải ở vị trí thẳng đứng để không cản trở hành khách ở hàng ghế phía sau nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cảnh sát thành phố Bidhan Nagar (Ấn Độ) cho biết những hành khách liên quan sẽ sớm bị triệu tập để thẩm vấn.

Theo Thethaiger