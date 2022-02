Hành hương đầu năm ở 6 ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng của Việt Nam

Giữa Thủ đô hoa lệ vẫn tồn tại nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng linh thiêng. Và phủ Tây Hồ chính là một trong những chốn linh thiêng bậc nhất. Đó là lý do mỗi dịp Tết đến, xuân về, Phủ Tây Hồ lại thu hút không chỉ người dân Hà Thành mà còn cả du khách từ khắp nơi tìm tới. Tất cả đều mang theo mình hi vọng về một năm mới an lành, may mắn cùng nhiều tài lộc sẽ đến với bản thân và gia đình.

Phủ Tây Hồ nằm trên một bán đảo nhỏ nhô ra giữa hồ Tây, là nơi thờ Liễu Hạnh Công chúa - một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam. Vốn là một người phụ nữ tài hoa, đức độ nên công chúa Liễu Hạnh đã được dân gian thần thánh hóa và tôn làm Thánh Mẫu.

Chùa Hà – Hà Nội

Nằm trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chùa Hà được nhiều người dân Thủ đô đến chiêm bái vào dịp Tết hay ngày rằm. Không chỉ những người cô đơn, lẻ bóng hay những người không suôn sẻ trong cuộc sống gia đình tìm tới chùa Hà mà đây còn là điểm đến của rất nhiều đôi bạn trẻ để cầu mong chuyện tình cảm thêm nồng thắm, tốt đẹp.