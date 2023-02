Hành động nhỏ của mẹ có thể khiến bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và có thể tăng cường khả năng miễn dịch của bé

Đối mặt với tình trạng bé như vậy, một số bà mẹ đã thử nhiều cách nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Thỉnh thoảng bé mới thức khuya một lần thì không sao, nhưng nếu điều này diễn ra liên tục không chỉ ảnh hưởng đến thời gian ngủ của mẹ mà thậm chí còn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể bé.

Một hành động đơn giản trước khi đi ngủ có thể giúp bé ngủ nhanh hơn

Thực ra, muốn bé nhanh đi vào giấc ngủ hơn, mẹ chỉ cần làm động tác nhỏ này trước khi đi ngủ - vuốt nhẹ lưng bé, bé sẽ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Điều này là do khi mẹ chạm vào lưng bé sẽ khiến bé cảm thấy an toàn. Cũng giống như người lớn chúng ta, khi trong lòng cảm thấy cô đơn, lo lắng, sợ hãi, nếu được ai đó ôm vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng thì tâm hồn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đây là một nhu cầu tâm lý bình thường và lành mạnh.

Ở Mỹ, trẻ sinh non phải được nuôi trong lồng ấp, điều dưỡng phải đeo khẩu trang, không được chạm vào da trẻ để đảm bảo vô khuẩn, tuy nhiên tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non vẫn chưa được cải thiện. Một số chuyên gia đề xuất rằng các bà mẹ có con sinh non nên ở bên con hàng ngày, ôm con và chạm vào con, kết quả cuối cùng là tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non đã được cải thiện rất nhiều.

Một số khảo sát cũng cho thấy rằng nếu mẹ chú ý đến việc tiếp xúc da kề da với trẻ sau khi sinh như cho trẻ bú, xoa bóp cho trẻ, thay tã,… thì hiện tượng quấy khóc của trẻ có thể giảm đi đáng kể.

Vì vậy, mẹ hãy vuốt nhẹ lưng cho bé trước khi đi ngủ sẽ giúp bé nhanh chìm vào giấc ngủ hơn.