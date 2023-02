Hành động đẹp của Đen Vâu khi đứng trên sân khấu cùng Hà Anh Tuấn

Your browser does not support the video tag.

Phần giao lưu nhiều tiếng cười giữa Hà Anh Tuấn và Đen Vâu.

Tối ngày 24/2, đêm đầu tiên live concert Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn đã được diễn ra. Bên cạnh huyền thoại Kitaro được tiết lộ từ trước thì sự xuất hiện của Đen Vâu khiến nhiều khán giả bất ngờ và thích thú.