Hành động chiều fan 'đi vào lòng người' của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Mới đây, netizen truyền tay nhau rần rần đoạn clip ghi lại hình ảnh NS Phi Nhung tay cầm bịch bánh tráng trộn do người hâm mộ gói ghém cho. Nhiều người đã không khỏi xúc động khi nhìn lại những khoảnh khắc dễ thương của cố nghệ sĩ.

Clip: NS Phi Nhung tay ôm khư khư bịch bánh tráng trộn nói chuyện với người hâm mộ

Theo đó, ngay sau khi hoàn thành buổi biểu diễn của mình, Phi Nhung đã được người hâm mộ vây quanh. Khán giả của cô thay vì tặng hoa, tặng quà, họ đã tặng cho Phi Nhung một bịch bánh tráng trộn - quà tê bọc trong bao nilon đơn giản.

Thế nhưng nữ ca sĩ lại cười rất tươi, ôm khư khư bịch bánh trộn nói chuyện với người hâm mộ. Thậm chí, cô vô cùng trân trọng và liên tục khoe với mọi người món quà đặc biệt này. Có lẽ, nhiều người cũng vì nhân cách giản dị, không phô trương này của Phi Nhung mà yêu mến cô không ngừng.