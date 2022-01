Hàng xóm sát vách Tịnh thất: '7 năm qua họ sống biệt lập'

Your browser does not support the video tag.

Căn nhà 2 tầng xây dở dang ở khu "Tịnh thất Bồng Lai": Công nhân đang tháo gỡ lần lượt giàn giáo

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và 3 người khác tại "Tịnh thất Bồng Lai" (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Đến ngày 8/1, an ninh xung quanh khu vực vẫn được thắt chặt. Đặc biệt, phía cổng chính đi vào bên trong, lực lượng chức năng luôn túc trực để bảo vệ an ninh, tránh những người không phận sự, youtuber tiếp cận "Tịnh thất".



Cận cảnh "Tịnh thất Bồng Lai" sau khi được an ninh thắt chặt.



Phía trước cổng cơ quan an ninh đang giám sát.