Hàng xóm nhà Mỹ Tâm tiết lộ cả ngày nhà cô cứ đi ra đi vô chỉ để làm một việc

Mỹ Tâm bận rộn phát quà từ thiện cho người dân.

Theo một video được đăng tải trên TikTok, dễ dàng thấy được mọi người đang xếp hàng ngay ngắn để nhận gạo và mì tôm cho một cái Tết ấm no hơn. Mỹ Tâm (áo tím) cũng tự tay phát quà cho mọi người. Quả là người vừa đẹp, hát hay lại còn tốt bụng. Bảo sao mọi người không yêu mến cho được.

Bên dưới video, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm ơn đến tấm lòng đáng mến của Mỹ Tâm, có người còn tỏ ra "ghen tỵ" với hàng xóm vì được ngắm thần tượng của mình mỗi ngày. Một số bình luận của cư dân mạng: