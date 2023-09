Hàng xóm kể phút công an khống chế người cha sát hại con trong căn nhà khóa cửa

Your browser does not support the video tag.

Liên quan đến nghi án cha sát hại con gái 10 tuổi rồi cầm dao cố thủ trong nhà, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, tạm trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi nhẫn tâm giết chính con gái ruột mình.

Sáng 12/9, PV VietNamNet quay lại khu KP3, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa), nơi xảy ra nghi án cha dùng tay bóp cổ con gái rồi chụp hình, quay video gửi lên nhóm zalo. Ngôi nhà thuê cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ, không có số, tên đường,… Căn nhà vẫn khóa cổng, nhiều hàng xóm bàn tán xôn xao về câu chuyện vừa xảy ra hôm qua.



Nguyễn Tiến Lưu bị lực lượng công an bắt giữ.

Bà Phạm Thị Hiểu (72 tuổi, Tổ trưởng dân phố, KP3, phường Trảng Dài) cho biết, trưa 11/9, bà nghe mọi người hô hoán nói rằng nhà Lưu thuê trọ xảy ra chuyện.