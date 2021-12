Hàng vạn người Việt ở nước ngoài mong mỏi có chuyến bay hồi hương dịp Tết

Your browser does not support the audio element.

Không còn bay giải cứu, vé combo đắt đỏ

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 21 tại Hà Nội, trao đổi với PV Dân trí về tình hình kiều bào tại Nga và kế hoạch Việt Nam khôi phục lại đường bay quốc tế trong thời gian tới, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, những người xa xứ bao giờ cũng muốn về nước, càng dịp Tết đến xuân về càng mong muốn về hơn.

"Có khoảng 60.000 - 80.000 bà con Việt kiều tại Nga mong muốn sớm được về quê ăn Tết, nhất là sau hai năm gặp khó khăn đi lại vì đại dịch Covid-19" - ông Khôi thông tin.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, các chuyến bay giải cứu trong giai đoạn đầu tình hình dịch bệnh hết sức khó khăn nên bà con không về được. Bây giờ dịch bệnh trong nước đã kiểm soát rất tốt, vaccine tiêm được nhiều nhưng các chuyến bay giải cứu hầu như không triển khai nữa. Hiện có một số chuyến bay chúng ta hay quen gọi là combo tức là kết hợp bay và khách sạn để cách ly nhưng cũng có bất cập.