Hàng vạn người kéo nhau về quê, lấy ai cứu doanh nghiệp

Tại tọa đàm trực tuyến “Nguồn nhân lực lao động cho TP.HCM và các tỉnh lân cận sau đại dịch” do Báo Người lao động tổ chức ngày 1/10, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) - ông Vũ Trọng Bình - chỉ ra rằng, nhiều người lao động rời khỏi TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trong bối cảnh cạn kiệt và không còn thu nhập. Quay trở lại làm việc khi vẫn còn rủi ro, lao động sẽ rất đắn đo.

Chưa kể, người lao động quay về quê thời điểm cuối năm, họ sẽ ở lại quê ăn Tết chứ không quay lại trong vòng mấy tháng khi TP chưa đảm bảo mức độ an toàn về dịch bệnh. Trong khi chi phí để DN dịch chuyển lao động là rất cao, không khó nhận thấy xu hướng đứt gãy của thị trường lao động lúc này.

Theo ông Bình, đã có chính sách xây dựng nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp nhưng thực tế triển khai chậm. Qua đại dịch Covid-19, điều dễ nhận ra là lao động không an cư lạc nghiệp mà luôn ở trạng thái ngụ cư. Do đó, DN thiếu lực lượng lực lao động có thể phấn đấu, an tâm ở tại địa phương.

“Cần có quỹ đất xây dựng nhà ở cho người lao động để họ yên tâm lạc nghiệp. Một người lao động thanh niên đến các TP lớn lập nghiệp thì rất đơn giản, nhưng khi họ có vợ, có chồng, có con thì còn nhiều mối lo khác”, ông Bình nêu giải pháp lâu dài nhằm giữ chân người lao động.