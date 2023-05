Hàng tỷ người đối mặt mức nhiệt nguy hiểm, mối lo không của riêng ai

Những người sống ở Ấn Độ, Sudan và Niger đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề dù chỉ tăng 1,5 độ C, nhưng nếu mức tăng là 2,7 độ C thì sẽ gây tác động rất lớn với các quốc gia như Philippines, Pakistan và Nigeria.

Nghiên cứu cho thấy việc hạn chế sự nóng lên ở mức thấp hơn mục tiêu của Thỏa thuận khí hậu Paris là 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp vẫn sẽ khiến 400 triệu người phải đối mặt với mức nhiệt nguy hiểm vào cuối thế kỷ này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến một loạt bệnh tật và tử vong, bao gồm: say nắng và tăng thân nhiệt. Nhiệt độ cực đoan cũng làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý ở bệnh nhân mãn tính và có tác động gián tiếp đến việc truyền bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và tác động tiêu cực đến các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Exeter của Vương quốc Anh và Đại học Nam Kinh ở Trung Quốc dẫn đầu đã phát hiện ra rằng, 60 triệu người đã tiếp xúc với mức nhiệt nguy hiểm, đặc trưng bởi nhiệt độ trung bình 29 độ C hoặc cao hơn.

Ashish Ghadiali, một nhà hoạt động khí hậu và đồng tác giả của nghiên cứu nói với DW rằng, đa phần các mô hình nghiên cứu ưu tiên đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế hơn là tập trung vào con người. Bản thân các mô hình này cũng lại ưu tiên đến con người ở hiện tại hơn là trong tương lai. Tuy vậy, tác động của sự ấm lên toàn cầu là liên thế hệ và có sự bất bình đẳng giữa các quốc gia.

“Về cơ bản, các mô hình nghiên cứu coi trọng mạng sống của tôi hơn mạng sống của con cái tôi và xa hơn là của cháu chắt tôi”, ông Ghadiali nói.

Xem xét tác động của mức nhiệt nguy hiểm đối với từng quốc gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng lượng khí thải từ số ít nước giàu có thể gây ảnh hưởng lớn đến sự ấm lên toàn cầu nhưng công dân của các nước này lại chỉ phải đối mặt với mối đe dọa từ nhiệt độ nguy hiểm thấp hơn nhiều so với công dân của những nước khác.

Làm thế nào mọi người có thể được bảo vệ khỏi nhiệt độ cực cao?

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các thành phố đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự gia tăng nhiệt độ nguy hiểm do "hiệu ứng đảo nhiệt". Các tòa nhà, đường sá và cơ sở hạ tầng hấp thụ nhiệt nhiều hơn môi trường tự nhiên như rừng và các vùng nước, làm tăng nhiệt độ đô thị cao tới 15 độ C so với các vùng nông thôn trong một số trường hợp.

Các thành phố trên khắp thế giới đang bắt đầu giới thiệu vị trí quan chức phụ trách về nhiệt độ để đối phó với hiện tượng tăng nhiệt không thể tránh khỏi. Một trong số đó là bà Cristina Huidobro, người đã đảm nhận vị trí lãnh đạo văn phòng quản lý về nhiệt của thủ đô Santiago, Chile vào tháng 3/2022.