Hàng trứng vịt lộn ở Quận 3 bán hơn 4.000 trứng mỗi ngày nhờ công thức lạ

Nước sốt me cũng do chính tay chủ tiệm làm theo công thức riêng biệt nên có dạng sánh đặc. Trứng lộn xào me thường ăn kèm với hành phi trộn tóp mỡ giòn và đậu phộng.

Trứng vịt lộn luôn đồng đều và chất lượng

"Nước sốt me làm kỳ công nhất. Me được tuyển chọn những quả chín, lột vỏ, luộc cùng với đường và nước mắm. Đặc biệt, ở nước sốt này, tôi không sử dụng bột ngọt hay bất cứ loại điều vị nào nên nước sốt có chất sánh đặc riêng biệt từ cốt me", chủ tiệm chia sẻ.

Chị Vân cho biết, được khách hàng ủng hộ khiến chị thấy rất vui. Mỗi ngày chị và người thân luôn dành cả tâm huyết để đem lại đem lại cho khách hàng những món ăn ngon và sạch sẽ nhất.

Cút lộn xào me được chế biến công phu và giữ ấm trên chiếc lò lúc nào cũng hồng lửa.

Chị Chu Thanh Bảo Uyên - 26 tuổi nói: "Mình ăn trứng vịt lộn ở đây từ hồi mới lên Sài Gòn học, ưu điểm của trứng ở đây là vị thơm, béo, nước chấm đặc biệt không ở đâu có. Ngoài ra quán cũng có them những món ăn vặt để mình không bị nhàm chán.”