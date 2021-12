Hàng trăm nhà báo không ngại hiểm nguy, chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch

Your browser does not support the audio element.

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Nhà báo Lê Quốc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (Ảnh: Ngô Nhung).

Bên cạnh đó, gần 480 đại biểu thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc, đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm, quyết tâm của hội viên cả nước dự đại hội, hướng đến mục tiêu xây dựng Hội và nền Báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Phát biểu khai mạc đại hội, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhấn mạnh, đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.