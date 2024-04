Hàng trăm người tá hỏa lặn dưới kênh tìm kiếm sau trò đùa của 3 học sinh

“Trong quá trình tìm kiếm, một em học sinh có cho biết các bạn đùa. Dò hỏi mới phát hiện, 3 em lớp 5 nghịch dại nên chúng tôi dừng công tác tìm kiếm”, ông Sáu cho hay.

Qua xác minh, Công an xã Sơn Thành đã mời 3 nam sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Can (xã Sơn Thành) lên làm việc. Các em khai nhận do xem nội dung này trên mạng xã hội nên làm theo.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở các em và bàn giao cho gia đình, khuyến cáo phụ huynh quản lý con em mình sâu sát hơn.